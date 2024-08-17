МАГАТЕ заявило про удар безпілотника біля Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про погіршення ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) через атаку безпілотника, який сьогодні поцілив по дорозі навколо території АЕС. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Знову ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту заводу”, – сказав Гроссі.

Зазначається, що раніше сьогодні команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі була поінформована персоналом ЗАЕС, що вибухівка, яку переносив безпілотник, здетонувала неподалік від охоронної зони станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу спринклерних ставків для охолоджувальної води та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі, єдиної лінії 750 кіловольт (кВ), що залишилася, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Команда негайно відвідала територію та повідомила, що пошкодження, ймовірно, спричинив дрон, оснащений вибуховим вантажем. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС. Проте відбувся удар по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня військова активність у цьому районі, в тому числі поблизу станції, була інтенсивною. Команда чула часті вибухи, повторюваний вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу ЗАЕС, попри неодноразові заклики генерального директора Гроссі до стриманості.