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Зеленський: операція на Курщині триває саме так, як ми і розраховували. Зміцнюємо позиції, поповнюємо обмінний фонд

Зокрема, як зазначив глава держави, поповнення обмінного фонду наближає звільнення наших військових та цивільних з російського полону.

Зеленський: операція на Курщині триває саме так, як ми і розраховували. Зміцнюємо позиції, поповнюємо обмінний фонд
полонені "ахматівці" у Курській області
Фото: скриншот відео

У вечірньому зверненні 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що операція Сил оборони на Курщині триває саме так, як і було заплановано. 

“Сьогодні ж генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує: усім солдатам, сержантам і командирам”, – сказав президент.

Він подякував кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. 

“Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших  цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому”, – зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні Сили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати. 

“І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади”, – сказав президент.

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