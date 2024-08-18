Уламки ворожих ракет зруйнували і пошкодили 18 будинків на Київщині

Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків.

Вранці 18 серпня ворог атакував Київську область ракетами. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей зруйновані та пошкоджені 18 будинків. Також пошкоджень зазнали лінії електропередач та автомобілі.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

За інформацією Кравченка, в області працювала ППО. Є збиті цілі.

"Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає", — зазначив Кравченко.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній із громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

Фото: ДСНС України

Також є інформація про руйнування двох та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Уламками ракет пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач.

У ДСНС України додали, що рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків.

Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки.