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За добу російська армія обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя

Ворог здійснив понад 370 ударів по області.

За добу російська армія обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти 371 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському, Новоандріївці, Роботиному та Левадному", — зазначив Федоров.

255 БпЛА різної модифікації атакували Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

4 обстріли РСЗВ ворог здійснив по Роботиному. 

107 артобстрілів завдано по території  Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Преображенки, Роботиного,  Малої Токмачки, Малинівки та  Левадного.   

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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