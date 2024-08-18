За добу російська армія обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя

Впродовж доби окупанти 371 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському, Новоандріївці, Роботиному та Левадному", — зазначив Федоров.
255 БпЛА різної модифікації атакували Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
4 обстріли РСЗВ ворог здійснив по Роботиному.
107 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Преображенки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.