За добу російська армія обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

107 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Преображенки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському, Новоандріївці, Роботиному та Левадному", — зазначив Федоров.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 371 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області.

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