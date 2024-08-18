Росіяни вранці атакували Степанівку на Херсонщині

Вранці 18 серпня російська армія атакувала селище Степанівка Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждав мирний житель.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Близько п’ятої ранку російська армія атакувала Степанівку. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. Він дістав поранення обличчя, живота та ноги", — йдеться у повідомленні.

Бригада швидкої допомоги надала постраждалому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.