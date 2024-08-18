На Сумщині через російські обстріли постраждали п'ятеро цивільних

Знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, шість багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.

"За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 40 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 189 ударів", — повідомили в поліції.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнні злочини РФ.

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