На Сумщині через російські обстріли постраждали п'ятеро цивільних

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнні злочини РФ.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
"За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 40 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 189 ударів", — повідомили в поліції.
Внаслідок російських атак поранення отримали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.
Знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, шість багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.
- Ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумського району трьома авіабомбами. Через російську агресію поранені двоє людей.
- У суботу вранці російські окупанти обстріляли Дружбу Сумської області, постраждала 8-річна дитина.