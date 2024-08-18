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На Сумщині через російські обстріли постраждали п'ятеро цивільних

Впродовж доби росіяни обстріляли 40 населених пунктів Сумщини з різних видів зброї.

На Сумщині через російські обстріли постраждали п'ятеро цивільних
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 40 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 189 ударів", — повідомили в поліції.

Внаслідок російських атак поранення отримали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

Знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, шість багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.

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