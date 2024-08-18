На Дніпропетровщині ворог атакував енергооб'єкт, поранений рятувальник

Постраждалий від обстрілів об’єкт енергетичної інфраструктури на півночі України

Внаслідок атаки російських безпілотників по підстанції на Дніпропетровщині поранень зазнав рятувальник.

Про це повідомляє Міненергетики України.

"Дніпропетровська область: внаслідок атаки БПЛА на підстанцію виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано", — ідеться у повідомленні.

У Донецькій області через обстріл однієї з підстанцій пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта.

На момент інциденту людей у шахті не було.

На ранок 18 серпня через ворожі обстріли без електропостачання залишаються 485 населених пунктів.

Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику.

Було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі росіяни продовжують щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

В Міненерго також закликали раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, що допомагає енергосистемі працювати більш стабільно.