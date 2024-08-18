На Дніпропетровщині ворог атакував енергооб'єкт, поранений рятувальник

Внаслідок атаки російських безпілотників по підстанції на Дніпропетровщині поранень зазнав рятувальник.
Про це повідомляє Міненергетики України.
"Дніпропетровська область: внаслідок атаки БПЛА на підстанцію виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано", — ідеться у повідомленні.
У Донецькій області через обстріл однієї з підстанцій пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта.
На момент інциденту людей у шахті не було.
На ранок 18 серпня через ворожі обстріли без електропостачання залишаються 485 населених пунктів.
Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику.
Було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі росіяни продовжують щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
В Міненерго також закликали раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, що допомагає енергосистемі працювати більш стабільно.