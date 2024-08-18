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На Дніпропетровщині ворог атакував енергооб'єкт, поранений рятувальник

На Донеччині ворог обстріляв шахту.

На Дніпропетровщині ворог атакував енергооб'єкт, поранений рятувальник
Постраждалий від обстрілів об’єкт енергетичної інфраструктури на півночі України
Фото: EPA/UPG

Внаслідок атаки російських безпілотників по підстанції на Дніпропетровщині поранень зазнав рятувальник.

Про це повідомляє Міненергетики України.

"Дніпропетровська область: внаслідок атаки БПЛА на підстанцію виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС, його доставлено до лікарні. Пожежу ліквідовано", — ідеться у повідомленні.

У Донецькій області через обстріл однієї з підстанцій пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. 

На момент інциденту людей у шахті не було.

На ранок 18 серпня через ворожі обстріли  без електропостачання залишаються 485 населених пунктів.

Ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих ворожих атак на енергетику. 

Було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі росіяни продовжують щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

В Міненерго також закликали раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, що допомагає енергосистемі працювати більш стабільно.

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