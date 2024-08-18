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Російська армія обстріляла Мирноград на Донеччині

Загинула одна людина, відомо про поранених.

Російська армія обстріляла Мирноград на Донеччині
обстріл Мирнограда
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія атакувала в неділю, 17 серпня, місто Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще одна — поранена.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок. Загинула жінка 1941-го року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки", — ідеться у повідомленні Філашкіна.

Глава військової адміністрації вкотре закликає мирних жителів Донецької області евакуюватися у безпечніші міста.

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