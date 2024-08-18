ЗСУ відбили масовану атаку ворога в районі Північного та Залізного на Донеччині

Сили оборони сьогодні зранку відбили масовану ворожу атаку на Донецькому напрямку в районі наелених пунктів Північне та Залізне.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", — йдеться в повідомленні.

Бійці Збройних сил відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських загарбників, з них — 41 безповоротно.