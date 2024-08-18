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ЗСУ відбили масовану атаку ворога в районі Північного та Залізного на Донеччині

Ворог безуспішно намагається просунутися у бік Торецька.

ЗСУ відбили масовану атаку ворога в районі Північного та Залізного на Донеччині
Танк ЗСУ на захисті України
Фото: 128 ОГШБр

Сили оборони сьогодні зранку відбили масовану ворожу атаку на Донецькому напрямку в районі наелених пунктів Північне та Залізне. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", — йдеться в повідомленні.

Бійці Збройних сил відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських загарбників, з них — 41 безповоротно.

  • У зведенні Генштабу на ранок вказано, що на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного. 
  • Складна ситуація залишається на Покровському напрямку. Там Сили оборони відбили 46 штурмових і наступальних дій.
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