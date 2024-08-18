За тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак

Також ворог втратив 1469 одиниць озброєння та військової техніки.

З 11 по 18 серпня втрати окупантів склали близько 8430 осіб особового складу та 1469 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка окупантів:

Фото: Олександр Павлюк

61 танк

117 бойових броньованих машини

393 артилерійських системи

18 РСЗВ

5 установок ППО

468 одиниць автотехніки

46 одиниць спецтехніки

Також Сили оборони знищили ворожий літак, 7 ракет та 353 БПЛА.