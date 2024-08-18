Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак

Також ворог втратив 1469 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

З 11 по 18 серпня втрати окупантів склали близько 8430 осіб особового складу та 1469 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка окупантів:

Фото: Олександр Павлюк

  • 61 танк
  • 117 бойових броньованих машини
  • 393 артилерійських системи
  • 18 РСЗВ
  • 5 установок ППО
  • 468 одиниць автотехніки
  • 46 одиниць спецтехніки

Також Сили оборони знищили ворожий літак, 7 ракет та 353 БПЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies