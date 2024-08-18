За тиждень Сили оборони знищили 8430 тисяч окупантів і ворожий літак

З 11 по 18 серпня втрати окупантів склали близько 8430 осіб особового складу та 1469 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка окупантів:
- 61 танк
- 117 бойових броньованих машини
- 393 артилерійських системи
- 18 РСЗВ
- 5 установок ППО
- 468 одиниць автотехніки
- 46 одиниць спецтехніки
Також Сили оборони знищили ворожий літак, 7 ракет та 353 БПЛА.
- За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували 1170 російських окупантів.