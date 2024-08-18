Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафтопродукти для росармії

Сили оборони України у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для військових потреб російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області російської федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Удар по ворожому об'єкту здійснили сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.