Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупанти погрожуть позбавити батьківських прав тих мешканців ТОТ, хто не відпустив дітей на відпочинок в Сибір

Окупаційні адміністрації складають список батьків, які не вдпустили дітей до Сибіру.

Окупанти погрожуть позбавити батьківських прав тих мешканців ТОТ, хто не відпустив дітей на відпочинок в Сибір
Фото: Центр нацспротиву

Представники окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих землях проводять "профілактичні бесіди" з батьками, які відмовляються відпускати дітей на "відпочинок" в Сибір.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти складають список батьків, які проігнорували відпустки для своїх дітей та не випустили їх на "відпочинок" до Сибіру чи інші далекі краї росії", — пишуть у спротиві..

Окупанти наразі поводять бесіди з такими батьками і погрожують прокуратурою, або позбавленням батьківських прав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies