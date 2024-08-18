Окупанти погрожуть позбавити батьківських прав тих мешканців ТОТ, хто не відпустив дітей на відпочинок в Сибір

Представники окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих землях проводять "профілактичні бесіди" з батьками, які відмовляються відпускати дітей на "відпочинок" в Сибір.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти складають список батьків, які проігнорували відпустки для своїх дітей та не випустили їх на "відпочинок" до Сибіру чи інші далекі краї росії", — пишуть у спротиві..
Окупанти наразі поводять бесіди з такими батьками і погрожують прокуратурою, або позбавленням батьківських прав.
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