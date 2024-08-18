Окупанти погрожуть позбавити батьківських прав тих мешканців ТОТ, хто не відпустив дітей на відпочинок в Сибір

Окупаційні адміністрації складають список батьків, які не вдпустили дітей до Сибіру.

Представники окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих землях проводять "профілактичні бесіди" з батьками, які відмовляються відпускати дітей на "відпочинок" в Сибір.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти складають список батьків, які проігнорували відпустки для своїх дітей та не випустили їх на "відпочинок" до Сибіру чи інші далекі краї росії", — пишуть у спротиві..

Окупанти наразі поводять бесіди з такими батьками і погрожують прокуратурою, або позбавленням батьківських прав.