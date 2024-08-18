Росіяни покинули танк, однак довели техніку до несправності.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Курському напрямку захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив".

Відео захоплення ворожої техніки під час рейду в Курській області оприлюднили у Фейсбуці 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ .

"Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", — ідеться у повідомленні.

Десантники відремонтували танк і тепер "машина війни, нищитиме своїх творців на боці України".