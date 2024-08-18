Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські десантники затрофеїли новітній російський танк "Прорив" в Курській області

Росіяни покинули танк, однак довели техніку до несправності.

Українські десантники затрофеїли новітній російський танк "Прорив" в Курській області
Фото: Скріншот з відео

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на Курському напрямку захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив".

Відео захоплення ворожої техніки під час рейду в Курській області оприлюднили у Фейсбуці 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ .

"Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", — ідеться у повідомленні.

Десантники відремонтували танк і  тепер "машина війни, нищитиме своїх творців на боці України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies