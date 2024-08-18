Церква в Україні буде позбавлена московського впливу, - голова ОП

Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії - це територія та вуха їхніх спецслужб.

Церква в Україні буде позбавлена московського впливу.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії - це територія та вуха їхніх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", - наголосив він.

Голова ОП також закликав депутатів перестати захищати московську церкву і погрожувати тим, хто бореться за її заборону.

"Коли в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити - наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також", - додав Єрмак.

Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 19 жовтня 2023 року.

23 липня 2024 група народних депутатів заблокувала трибуну на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву на декілька тижнів. У цей час депутати збиралися обговорювати компромісне рішення, щоб ухвалити цей законопроєкт. Докладніше читайте в матеріалі "Кадри, церква, податки. На паузі до осені" на LB.ua.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП). Рада церков також підтримала заборону УПЦ (МП) в Україні

17 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що, згідно з законопроєктом № 8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена негайно. Водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.