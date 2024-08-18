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Сили оборони: росіяни обстріляли Вовчанськ з важкої вогнеметної системи та РСЗВ

Російські військові відмовляються евакуювати втрати підрозділів.

Сили оборони: росіяни обстріляли Вовчанськ з важкої вогнеметної системи та РСЗВ
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Російські окупанти обстріляли центральну частину Вовчанська на Харківщиніз важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок" та РСЗВ. Крім того на Харківському напрямку окупанти не здійснюють евакуацію санітарних втрат.

Про це повідомили в ОТУ "Харків".

У Вовчанську окупанти налагодили взаємодію підрозділів 4-ї добровольчої ровідувально-штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснили перегрупування штурмових груп з метою поновлення штурмових дій.

В районі населеного пункту Глибоке противник провів перегрупування штурмових груп на передових позиціях, провів евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу противника висуватися на позиції.

Поблизу Липців відмічається зростання кількості санітарних втрат противника, евакуацію яких він не проводить.

У районі населеного пункту Стариця бойова активність противника знижується, відмічається проведення заходів з фортифікаційного обладнання.

Окупанти завдали 63 удари дронами-камікадзе та 425 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. 57 укриттів для особового складу противника, 2 місця зберігання боєкомплекту.

На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки. Також Сили оборони знищили 57 укриттів для особового складу противника, 2 місця зберігання боєкомплекту.

За минулу добу на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. 

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