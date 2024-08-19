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Львівську фірму, що продає продукти, викрили на несплаті 4,2 млн грн податків

Наразі завдані державі збитки відшкодовано. Бухгалтер отримав підозру.

Львівську фірму, що продає продукти, викрили на несплаті 4,2 млн грн податків
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області забезпечили відшкодування до державного бюджету понад 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем продуктів харчування

Про це повідомила пресслужба БЕБ

Слідством встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн не повернутої в строки поворотної фінансової допомоги. 

"Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн", – зазначили в БЕБ. 

Бухгалтеру повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу. Під час досудового розслідування він визнав свою вину. Збитки завдані державі було відшкодовано в повному обсязі. 

Раніше блогеру Слобоженку оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн гривень.

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