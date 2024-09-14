У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази

Канада не хоче, аби зброя країни чи навіть її деталі потрапляла на територію Смуги Гази.

Про це під час спілкування із журналістами заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише Укрінформ.

“Ми не дозволимо відправку до Гази жодного озброєння або деталей до зброї. Спосіб та місце відправки не має значення”, ‒ сказала Жолі.

Міністерка зазначила, що Канада ще в січні припинила затверджувати нові дозволи на експорт до Ізраїлю канадського озброєння. Однак чинні на цей момент контракти залишилися у дії.

“Після цього улітку я заморозила близько 30 чинних дозволів для канадських компаній й зараз ми ставимо цим компаніям запитання”, ‒ зазначила міністерка.

Додамо, державний департамент США зараз розглядає дозвіл на продаж Ізраїлю 50 тисяч боєприпасів для мінометів, запали до яких виготовляються у Канаді. Якщо дозвіл буде надано, поставки боєприпасів мають розпочатися у 2026-му році. Загальна ціна цих боєприпасів ‒ 61,1 млн доларів США.