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Трамп пообіцяв у разі обрання масово депортувати гаїтян із містечка у Огайо

Раніше він заявив, що мігранти їдять домашніх тварин. 

Трамп пообіцяв у разі обрання масово депортувати гаїтян із містечка у Огайо
Кандидат у президенти США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах масово депортує гаїтянських мігрантів із невеликого містечка Спрінгфілд у штаті Огайо.

Про це пише ВВС та Reuters.

Місто протягом кількох днів опинилося в центрі уваги соціальних мереж після того, як прихильники правих сил "роздмухали" заяви Трампа про те, що начебто гаїтянці їдять домашніх тварин.

"Я можу сказати ось що, ми зробимо великі депортації зі Спрінгфілда, штат Огайо – великі депортації. Ми збираємося витягнути цих людей", – заявив Трамп на прес-конференції на своєму гольф-курорті поблизу Лос-Анджелеса, додавши, що місто було "зруйноване" імміграцією.

Після заяви Трампа у Спрінгфілді довелося закрити школи через погрози вибухами. 

Лідери гаїтянської громади в Сполучених Штатах заявили, що слова кандидата від Республіканської партії можуть поставити під загрозу життя та ще більше розпалити напруженість у Спрінгфілді.

Тим часом президент США Джо Байден закликав припинити напади на гаїтянську громаду.

Мігранти в Спрінгфілді прибули в основному із Гаїті. Із 15 000 мігрантів більшість мають законний дозвіл перебувати в США згідно з федеральною програмою для гаїтян.

У червні адміністрація Байдена розширила тимчасовий захищений статус для сотень тисяч гаїтян у Сполучених Штатах. Програма, що діє декілька десятиліть, захищає легальних іммігрантів від депортації та надає їм дозволи на роботу. Війни банд на Гаїті призвели до переміщення понад півмільйона людей, і майже п’ять мільйонів стикаються з гострою нестачею продовольства.

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