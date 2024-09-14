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Співак Джастін Тімберлейк визнав провину у справі про нетверезе водіння

Зірці вдалося обмежити покарання штрафом та виправними роботами. 

Співак Джастін Тімберлейк визнав провину у справі про нетверезе водіння
Джастін Тімберлейк
Фото: EPA/UPG

10-разовий володар премії "Греммі" Джастін Тімберлейк зміг уникнути ув'язнення. Співак не понесе серйозного покарання за те, що американська поліція зупинила його за водіння у стані сп'яніння.

Як пише BBC, зірковий виконавець визнав свою провину під час судового засідання, але не за те, щоб був за кермом нетверезим, а за так зване "керування у стані погіршеного здоров'я чи слабкості". Це порушення у штаті Нью-Йорк не вважається кримінальним. Суд погодився з тим, щоб Тімберлейк не опинився за ґратами в обмін на щиросердне зізнання. 

Тепер співак заплатить штраф у розмірі 500 доларів разом з пенею у 260 доларів, проведе 25 годин за суспільно корисними роботами, а також публічно звернеться до суспільства із закликом дотримуватися заходів безпеки. Останній пункт Тімберлейк фактично вже виконав: заявив, що припустився помилки, з якої варто зробити висновок - не сідати за кермо навіть після однієї склянки алкогольного напою. 

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