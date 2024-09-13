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Дев'ять європейських країн протестують проти відновлення місій МВФ до Росії, - Reuters

Відновлення діалогу з країною, яка вторглася в іншу, завдасть шкоди репутації МВФ.

Дев'ять європейських країн протестують проти відновлення місій МВФ до Росії, - Reuters
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 вересня, 9 європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відновити місії в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми хотіли б висловити наше глибоке невдоволення такими планами МВФ”, - йдеться в листі міністрів фінансів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Данії, Норвегії та Польщі до голови МВФ Крісталіни Георгієвої.

Міністри заявили, що відновлення діалогу з країною, яка вторглася в іншу, завдасть шкоди репутації МВФ.

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У листі йдеться, що Росія, як країна-агресор, не повинна користуватися порадами МВФ. Крім того, якщо МВФ виконає свої плани, це зменшить готовність країн-донорів підтримувати Україну через ініціативи МВФ, оскільки це підірве довіру до МВФ.

“Ми закликаємо всі міжнародні фінансові інституції, включаючи МВФ та його керівництво, продовжувати утримуватися від діяльності за участю держави-агресора та не відновлювати діалог, поки Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України”, – йдеться у листі.

  • Раніше Україна висловила занепокоєння повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.
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