Bloomberg: австрійське підприємство відмовилося від російського газу

Головне комунальне підприємство Відня Wien Energie GmbH відмовилося від російського природного газу, пише Bloomberg.

Компанія Wien Energie GmbH забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях. Тепер у підприємстві заявили, що з 2023, вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського палива.

Компанія отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що еквівалентно приблизно 12% національного споживання, з Північної Африки, та інших світових постачальників скрапленого природного газу.

"Через агресивну війну Росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році", – каже керівник фінансового управління Відня Петер Ханке.

Попри те, що компанія Wien Energie продовжуватиме закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, у майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить до міста, не походить з Росії.

Компанія використовуватиме сертифікати походження, які є захищеними від підробок і базуються на технології блокчейн.

Крім того, компанія пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо альтернативні джерела коштують трохи дорожче, ніж російський газ.