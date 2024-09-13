Орбан упевнений, що ЄС відшкодує Угорщині витрати на “охорону кордону блоку”

У 2015 році Будапешт закрив великий транзитний маршрут через країну для сотень тисяч шукачів притулку, які тікали від війни та бідності.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан упевнений, що Європейська комісія відшкодує витрати Угорщини на захист зовнішнього кордону Європейського Союзу від нелегальної міграції, пише Reuters.

У 2015 році Будапешт закрив великий транзитний маршрут через Угорщину для сотень тисяч шукачів притулку, які тікали від війни та бідності. Це посилило підтримку Орбана у країні, але викликало широку критику з боку багатьох країн ЄС.

“Угорщині необхідно відшкодувати дуже значну суму, яку коштував нам захист кордону. Вони заплатять, це лише питання часу”, ‒ заявив він на державному радіо.

Вчора керівник апарату Орбана заявив, що Угорщина готова подати до суду на Комісію щодо витрат на охорону кордону, які, за словами Будапешта, становлять 2 мільярди євро.

У червні Верховний суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина повинна сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів євро за те, що вона не змінила свою політику поводження з мігрантами та шукачами притулку на своєму кордоні.

Орбан назвав це рішення обурливим. “Тепер лідерам Західної Європи залишилося зробити лише один крок, з інтелектуальної точки зору це не так уже й складно: якщо вони кажуть, що кордони необхідно захищати, то ті, хто насправді захищає кордони, не повинні бути покарані за це”, ‒ прокоментував він штраф.