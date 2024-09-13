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Орбан упевнений, що ЄС відшкодує Угорщині витрати на “охорону кордону блоку”

У 2015 році Будапешт закрив великий транзитний маршрут через країну для сотень тисяч шукачів притулку, які тікали від війни та бідності. 

Орбан упевнений, що ЄС відшкодує Угорщині витрати на “охорону кордону блоку”
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Віктор Орбан упевнений, що Європейська комісія відшкодує витрати Угорщини на захист зовнішнього кордону Європейського Союзу від нелегальної міграції, пише Reuters.

У 2015 році Будапешт закрив великий транзитний маршрут через Угорщину для сотень тисяч шукачів притулку, які тікали від війни та бідності. Це посилило підтримку Орбана у країні, але викликало широку критику з боку багатьох країн ЄС.

“Угорщині необхідно відшкодувати дуже значну суму, яку коштував нам захист кордону. Вони заплатять, це лише питання часу”, ‒ заявив він на державному радіо.

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Вчора керівник апарату Орбана заявив, що Угорщина готова подати до суду на Комісію щодо витрат на охорону кордону, які, за словами Будапешта, становлять 2 мільярди євро.

У червні Верховний суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина повинна сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів євро за те, що вона не змінила свою політику поводження з мігрантами та шукачами притулку на своєму кордоні. 

Орбан назвав це рішення обурливим. “Тепер лідерам Західної Європи залишилося зробити лише один крок, з інтелектуальної точки зору це не так уже й складно: якщо вони кажуть, що кордони необхідно захищати, то ті, хто насправді захищає кордони, не повинні бути покарані за це”, ‒ прокоментував він штраф.

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