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У Франції засудили жінок, які назвали першу леді трансгендером

Бріджит Макрон отримає грошову компенсацію за наклеп.

У Франції засудили жінок, які назвали першу леді трансгендером
Бріджит Макрон
Фото: EPA/UPG

Авторки теорії змови, відповідно до якої дружина президента Франції Емманюеля Макрона Бріджит є трансгендером, визнані французьким судом винними у наклепі.

Як пише BBC, дві блогерки у грудні 2021 року записали відео, у якому переконували свою авдиторію у тому, що Бріджит Макрон нібито "ніколи не існувала", а під таким ім'ям насправді живе Жан-Мішель Трогно - брат першої леді. Перед президентськими виборами 2022 року запис активно поширювали праворадикали, які намагалися дискредитувати чинного главу держави.

Суд вирішив, що за свою брехню жінки заплатять 8 тисяч євро моральної компленсації Бріджит Макрон та ще 5 тисяч євро її братові. Адвокати першої леді заявили, що вважають вирок "не перемогою, а справедливим застосування закону".

Здебільшого президентське подружжя у Франції стає героями чуток та інтернет-тролінгу не через гендерне питання, а через різницю у віці: Бріджит Макрон практично на 25 років старша за свого чоловіка. 

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