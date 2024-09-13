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Трамп відмовився від повторних дебатів із Гарріс

На думку республіканця, "реванш" більше потрібен демократці.

Трамп відмовився від повторних дебатів із Гарріс
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Більше жодних дебатів: Дональд Трамп через власну мережу Truth Social заявив, що не збирається втретє за цю президентську кампанію протистояти кандидату від демократів у прямому етері.

Як пише Reuters, республіканець твердо переконаний, що став переможцем теледебатів на каналі ABC News у вівторок увечері. За його словами, про реванш завжди першим кричить той боєць, який у ринзі програв титульний поєдинок. 

Камала Гарріс справді закликала штаб Трампа провести ще один раунд дебатів, стверджуючи, що обидва кандидати "винні це громадянам Америки". Насправді ж, згідно з опитуваннями, понад 50% населення називають етер на ABC цілком достатнім і не хочуть нової зустрічі претендентів на посаду номер один.

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