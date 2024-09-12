Росія оголосила в розшук сімох іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області

Раніше ФСБ порушила проти всіх цих журналістів кримінальні справи щодо незаконного перетину кордону.

Російське МВС оголосило у розшук сімох іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області. РФ звинувачує їх у незаконному перетині кордону Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ.

Зокрема, у розшук оголошені кореспондент американського каналу CNN Нік Пейтон Велш, журналісти італійського телеканалу RAI Стефані Баттістіні та Сімоні Трайні, співробітник німецького видання Deutsche Welle Ніколас Сімон Коноллі, а також українські журналістки Наталія Нагорна, Діана Буцко та Олеся Боровик.

Раніше ФСБ порушила проти всіх цих журналістів кримінальні справи щодо незаконного перетину кордону.

Сьогодні до МЗС Італії викликали посла Росії у зв’язку з оголошенням у розшук журналістки телеканалу Rai Стефанії Баттістіні.

Глава італійського МЗС Антоніо Таяні зазначив, що викликав російського посла, щоб "висловити здивування" через "незвичайне рішення Москви включити журналістку Баттістіні до списку розшукуваних осіб, виданого Міністерством внутрішніх справ Росії".