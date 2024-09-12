Зеленський: доки союзники думають, чи дозволяти бити по військових цілях у Росії, вона вже перетягла ці цілі далі

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024

Україна була дуже переконливою і підготовленою в аргументації необхідності дати дозвіл на застосування по Росії далекобійної зброї під час учорашнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Великої Британії Девіда Леммі.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції з нагоди візиту литовського колеги. Він додав, що затягування дозволу на використання далекобійної зброї, що досі є дефіцитною, призводить до того, що Росія переміщує ці військові цілі вглибину своєї території.

"Тому якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження – значить знімати обмеження", – сказав він.

Якщо партнери запропонують зняти обмеження на удари менше ніж на ту дальність, на яку росіяни вже перетяли свої військові цілі, то це "виключно політично рішення, щоб зняти тиск від партнерів інших країн і України, журналістів на країни, які мають це рішення прийняти".

"Якщо знімають обмеження на якусь зброю, до якої у нас нема ракет – це не зняття обмежень, це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – сказав він.