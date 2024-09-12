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Зеленський: росіяни почали контрнаступальні дії на Курщині, все іде за українським планом

Також глава держави заявив, що ситуація з накопиченням військ на білоруському кордоні контрольована.

Зеленський: росіяни почали контрнаступальні дії на Курщині, все іде за українським планом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних Україні населених пунктах Курщини йдуть за українським планом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, передає Укрінформ.

“Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом”, - поінформував він.

Зеленський також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

“Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес”, - підкреслив глава держави.

Зазначимо, українська операція на Курщині почалась трохи більше ніж місяць тому.

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