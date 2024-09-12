Зеленський: росіяни почали контрнаступальні дії на Курщині, все іде за українським планом

Також глава держави заявив, що ситуація з накопиченням військ на білоруському кордоні контрольована.

Контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних Україні населених пунктах Курщини йдуть за українським планом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, передає Укрінформ.

“Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом”, - поінформував він.

Зеленський також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

“Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес”, - підкреслив глава держави.

Зазначимо, українська операція на Курщині почалась трохи більше ніж місяць тому.