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На Одещині затримали чотирьох паліїв військових автомобілів

Серед них – троє неповнолітніх.

На Одещині затримали чотирьох паліїв військових автомобілів
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали на Одещині. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Під «прицілом» ворога були службові мікроавтобуси та позашляховики Сил оборони.

Цього разу до вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.

Усі вони шукали «легкого заробітку» в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб РФ.

Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні «цілі», а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли «відеозвіт» представникам російських спецслужб.

За таким алгоритмом фігуранти знищили 6 службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяних грошей від окупантів.

Співробітники СБУ затримали зловмисників «по гарячих слідах» у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

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