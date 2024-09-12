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У Києві затримали 5-х паліїв-провокаторів, які нищили військові автомобілі

Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

У Києві затримали 5-х паліїв-провокаторів, які нищили військові автомобілі
Один із затриманих паліїв авто
Фото: СБУ

У Києві затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, основними "цілями" яких були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

За вказівкою росіян злочинці підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

У Голосіївському районі на вул. Ямській підпалили автівку "Chevrolet Tahoe". У Дарницькому районі на вул. Урлівській  знищили автомобіль "Mercedes Vito", а в Оболонському районі на вул. Озерній спалили автомобіль "Niva".

Спалене військове авто у Києві
Фото: Офіс генпрокурора
Спалене військове авто у Києві

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за роботу начебто "українського підпілля".

Зловмисники діяли двома групами по двоє чоловік, ще один "працював" самостійно. Вони є мешканцями Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

За даними слідства, в кінці серпня-вересня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрювані отримали повідомлення в Telegram з пропозиціями за 1000 доларів США знайти та спалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань.

Чоловіки шукали такі автівки в районах, де вони проживають, фотографували їх та надсилали фото куратору у Telegram. Отримавши від замовника погодження на підпал цих авто та обіцянку заплатити 1000 доларів США, купували рідину для розпалювання вогню і чекали ночі, щоб виконати завдання.

Переписки паліїв із російськими кураторами
Фото: СБУ
Переписки паліїв із російськими кураторами
Переписки паліїв із російськими кураторами
Фото: СБУ
Переписки паліїв із російськими кураторами

На свій мобільний телефон палії знімали, як машини горять, щоб відзвітувати "замовникам". Однак обіцяні 1000 доларів США ніхто із них так і не отримав.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів «по гарячих слідах» у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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