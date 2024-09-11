Суд задовольнив позов Портнова, який вимагав видалити його з Реєстру зрадників

Печерський районний суд задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації Януковича та екснардепа Андрія Портнова, який вимагав видалити його з Реєстру зрадників.

Про це повідомив рух "Чесно".

Наразі рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки його можна оскаржити. Рух "Чесно" заявив, що подає апеляцію.

Портнов вимагає видалити його профіль з Реєстру зрадників, який створив рух "Чесно". Також він просить визнати недостовірною інформацію про вчинення державної зради.

"Портнов вимагає визнати недостовірною інформацію “кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)” та спростувати її. До того ж позивач просить стягнути чверть мільйона гривень. Це одна з найбільших фінансових вимог за його позовами до різних організацій", – зазначили у "Чесно".

Лідерка Руху "Чесно" Віта Думанська додала, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, "не на користь журналістів та активістів".

"Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа... ЧЕСНО буде відстоювати свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова", – заявила Думанська.

Андрій Портнов позивався до низки ЗМІ та громадських організацій щодо "захисту честі та гідності". Як зазначив рух, Печерський районний суд неодноразово ставав на бік екснардепа. Цьогоріч він виграв у першій інстанції справу проти Hromadske через розслідування щодо окупації Криму, а також справи щодо ЦПК та проєкту “Схеми”. Розгляд інших справ ще триває. Рух ЧЕСНО подавав клопотання щодо зміни підсудності справи до Подільського райсуду, однак його не задовольнили.

"Суддею у цій справі є скандально відомий В'ячеслав Підпалий. Вища рада правосуддя відкрила проти нього кілька дисциплінарних проваджень", – додали у "Чесно".

Портнов, за даними ЗМІ, виїхав з України у 2022 році. Також він потрапив до санкційного списку США. Проти нього у 2018 році було відкрите кримінальне провадження за статтею “державна зрада” щодо ймовірної причетності до анексії Криму, яке згодом закрили.

Минулого року Печерський суд Києва задовольнив позов Портнова проти журналістки Радіо Свобода Седлецької. Експосадовець позивався проти неї восени 2020 року через її пост від 17 серпня 2020 року.

Також Андрій Портнов подав до суду на головного редактора "Цензор.НЕТ", журналіста Юрія Бутусова.

Проте Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" і телеканалу "Прямий", яким він вимагав спростувати інформацію про те, що передав матеріали "справи моряків" Росії.

Хто такий Портнов