Затримання підозрюваного у побитті ветерана у Смілі

Поліція затримала 28-річного підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями.

Про це повідомили у Національній поліції.

28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

Окрім того, за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили імовірно наркотичний засіб та зброю.

"За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України)", – зазначили у Нацполіції.

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.