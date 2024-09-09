У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
ГоловнаПраво

Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу

Сума нанесених збитків державі склала понад мільйон гривень.

Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов"
Фото: Нацполіція

Судитимуть ексдиректора ДП «Антонов», який відправив підлеглих на Кубу у відрядження вартістю  понад мільйон гривень. 

Про це інформує Нацполіція.

Прізвища фігуранта не вказують, але імовірно йдеться про колишнього гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Семеро спеціалістів держпідприємства мали провести технічне обслуговування та відновити льотну придатність шести повітряних суден АН-158, які належать німецькій компанії, і які дислокувались в місті Гавана.

До місця призначення працівники «Антонова» не дісталися через відсутність віз. Натомість весь час відрядження вони перебували в транзитному пункті німецького міста Лейпциг і робоче завдання не виконали. За даними слідства, запрошення приймаючої сторони в Кубі до ДП «Антонов» взагалі не надходило.

Зазначається, що сума нанесених збитків державі склала понад мільйон гривень.

"У зв’язку з цим в липні 2024 слідчі Нацполіції повідомили колишньому директору ДП «Антонов» про підозру в службовій недбалості — неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", – повідомили правоохоронці.

У вересні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування, і прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. 

За скоєне йому загрожує до п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

  • Це вже не перший випадок, коли ексгендиректор ДП "Антонов" проявив службову недбалість. В липні 2023 року до суду передали обвинувальний акт у справі про службову недбалість Бичкова, через що російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.
  • У лютому цього року СБУ завершила розслідування щодо знищення літака "Мрія".
  • Навесні минулого року екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру за знищений росіянами літак "Мрія". Слідство вважало, що він повинен був заздалегідь відправити літак до Лейпцига.
  • Раніше ексдиректору ДП "Антонов" також було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies