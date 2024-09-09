Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу

Судитимуть ексдиректора ДП «Антонов», який відправив підлеглих на Кубу у відрядження вартістю понад мільйон гривень.

Про це інформує Нацполіція.

Прізвища фігуранта не вказують, але імовірно йдеться про колишнього гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Семеро спеціалістів держпідприємства мали провести технічне обслуговування та відновити льотну придатність шести повітряних суден АН-158, які належать німецькій компанії, і які дислокувались в місті Гавана.

До місця призначення працівники «Антонова» не дісталися через відсутність віз. Натомість весь час відрядження вони перебували в транзитному пункті німецького міста Лейпциг і робоче завдання не виконали. За даними слідства, запрошення приймаючої сторони в Кубі до ДП «Антонов» взагалі не надходило.

Зазначається, що сума нанесених збитків державі склала понад мільйон гривень.

"У зв’язку з цим в липні 2024 слідчі Нацполіції повідомили колишньому директору ДП «Антонов» про підозру в службовій недбалості — неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", – повідомили правоохоронці.

У вересні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування, і прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

За скоєне йому загрожує до п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.