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Затримали російського агента, який готував прорив окупантів до Покровська

Він був членом агентурної групи, яку нейтралізували у серпні цього року.

Затримали російського агента, який готував прорив окупантів до Покровська
Затриманий на Донеччині зрадник
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного учасника масштабної агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у серпні цього року. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору росіян як прокремлівський «коментатор» у чатах Телеграм-каналів.

У СБУ нагадали, що під час серпневої спецоперації у шести регіонах України одночасно затримали 9 російських агентів. Вони коригували повітряні удари РФ по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Наразі викрито десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту – Покровському. Зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. 

У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ.

Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої. Для виконання ворожого завдання агент обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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