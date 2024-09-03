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Верховна Рада звернулася до G7 щодо підтримки України у протидії агресії РФ

Підтримали звернення 317 народних депутатів. 

Верховна Рада звернулася до G7 щодо підтримки України у протидії агресії РФ
Голосування за звернення до G7
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів держав – членів "Групи семи" щодо підтримки України у протидії агресії РФ.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Йдеться про постанову №11537. Її підтримали 317 народних обранців.

"Від імені Українського народу Верховна Рада України закликає проявити єдність і рішучість у справі захисту цілей та принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та протидіяти злочинним діям російської федерації, що спрямовані на знищення України як держави, підрив глобальної архітектури безпеки та розкол міжнародної спільноти", – написав Железняк у телеграмі.

У пояснювальній записці документу йдеться про те, щоб закликати парламенти та уряди держав – членів Групи Семи продовжувати надання підтримки Україні, сприяти відновленню її територіальної цілісності, сприяти покаранню Російської Федерації та її військово-політичного керівництва за воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду проти Українського народу та злочин агресії, а також компенсації постраждалим від таких протиправних дій.

Крім цього, у звернені закликають до активної участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, консолідації зусиль із  надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарноїдопомоги, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора, зокрема шляхом введення вторинних санкцій.

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