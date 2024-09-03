Від початку вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 3400 навчальних закладів.
Такі цифри навів генпрокурор Андрій Костін.
"Школярі в Україні розпочали навчальний рік під звуки російського ракетного обстрілу", – написав він у соцмережі Х.
За понад 2,5 роки війни Росія вбила в Україні 572 дитини і ще 1568 поранила.
Понад 19,5 тис. дітей були вимушено переселені окупантами.
Наразі в Україні розслідується 4 тисячі справ про військові злочини проти дітей. У причетності до цих злочинів повідомлено про підозру 54 особам.
Щодо 44 осіб розслідування уже завершили, розпочалися суди. За злочини проти українських дітей засуджено 31 військового злочинця.
- Через російську агресію чи не щодня отримують поранення чи гинуть діти.
- 1 вересня російські злочинці завдали ракетного удару по Сумах. Під час атаки постраждали семеро дітей.
- А через ракетну атаку по Запоріжжі загинув 8-річний хлопчик. Його 13-річна сестра поранена.
- 21 серпня Росія вдарила по дитячому кафе у Запорізькій області. Постраждали шестеро дітей.