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Від початку вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 3400 навчальних закладів

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 572 дитини і ще 1568 поранила. 

Від початку вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 3400 навчальних закладів
Генпрокурор Андрій Костін під час форуму
Фото: Макс Требухов

Від початку вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 3400 навчальних закладів.

Такі цифри навів генпрокурор Андрій Костін.

"Школярі в Україні розпочали навчальний рік під звуки російського ракетного обстрілу", – написав він у соцмережі Х.

За понад 2,5 роки війни Росія вбила в Україні 572 дитини і ще 1568 поранила. 

Понад 19,5 тис. дітей були вимушено переселені окупантами. 

Наразі в Україні розслідується 4 тисячі справ про військові злочини проти дітей. У причетності до цих злочинів повідомлено про підозру 54 особам. 

Щодо 44 осіб розслідування уже завершили, розпочалися суди. За злочини проти українських дітей засуджено 31 військового злочинця. 

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