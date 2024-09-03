З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 572 дитини і ще 1568 поранила.

Генпрокурор Андрій Костін під час форуму

Від початку вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 3400 навчальних закладів.

Такі цифри навів генпрокурор Андрій Костін.

"Школярі в Україні розпочали навчальний рік під звуки російського ракетного обстрілу", – написав він у соцмережі Х.

За понад 2,5 роки війни Росія вбила в Україні 572 дитини і ще 1568 поранила.

Понад 19,5 тис. дітей були вимушено переселені окупантами.

Наразі в Україні розслідується 4 тисячі справ про військові злочини проти дітей. У причетності до цих злочинів повідомлено про підозру 54 особам.

Щодо 44 осіб розслідування уже завершили, розпочалися суди. За злочини проти українських дітей засуджено 31 військового злочинця.