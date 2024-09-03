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Через атаку РФ по Запоріжжі загинули мама і 8-річний син (доповнено)

Ще одна дитина та чоловік поранені.

Через атаку РФ по Запоріжжі загинули мама і 8-річний син (доповнено)
Наслдіки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення унаслідок російської атаки по Запоріжжю.  

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Як уточнили у Нацполіції, постраждала родина. Окупанти вдарили по готелю, де перебували люди, 2 вересня близько 23:00. Тип ракети уточнюють.

"Переломи, опіки, травматичний шок - стан чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, важкий", – написав Федоров  у телеграмі. 

Рятувальна операція у Запоріжжі
Фото: Національна поліція
Рятувальна операція у Запоріжжі

Рятувальна операція у Запоріжжі
Фото: Національна поліція
Рятувальна операція у Запоріжжі

Дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. 

Чоловік у стані середньої важкості. Він знаходиться у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.

Наслідки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки по Запоріжжі

Наслідки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки по Запоріжжі

Упродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та  Преображенці. 198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку,  Малинівку, Новоданилівку та Полтавку. 

3 обстріли РСЗВ накрили  Гуляйполе та Новоданилівку.

100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Наслідки атаки по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки по Запоріжжі

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