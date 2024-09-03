Головне за ніч та ранок вівторка, 3 вересня: ракетний удар по Запоріжжю, майже 200 боєзіткнень, масований обстріл залізниці

Війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як уточнили у Нацполіції, постраждала родина. Окупанти вдарили по готелю, де перебували люди, 2 вересня близько 23:00. Тип ракети уточнюють.

"Переломи, опіки, травматичний шок - стан чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, важкий", – написав Федоров у телеграмі.

Дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Чоловік у стані середньої важкості. Він у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.

Упродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень.

Росія вдарила 33 ракетами, завдала 68 авіаударів (77 КАБ), здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 115 – реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку захисники відбили 56 штурмових атак окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. Окупанти продовжують сунути в бік Покровська.

На Курахівському Сили оборони зупинили 39 атак ворога поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1360 російських окупантів. Також знищили 10 танків, 35 бойових броньованих машин та 18 артилерійських систем ворога. Загалом від початку вторгнення російська армія втратила близько 618 960 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 3 вересня Україна знову перебувала під російським ударом. Ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму, керовану авіаракету Х-59/69 з російської Курської області і 35 ударних БпЛА типу Shahed. Їх він теж запустив з Криму і Курської області.

Захисники збили 27 дронів, ще шість були локаційно втрачені. Інформації про руйнування і поранених немає, повідомили в Повітряних силах.

"Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.

Зокрема були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв, повідомили у пресслужбі перевізника.

Крім цього, учора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську Донецької області потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні.

Жодного пасажирського рейсу не скасували.

У мережі жителі російської Твері повідомляли про атаку безпілотників на військовий аеродром Мігалово, розміщений біля однойменного мікрорайону.

Офіційно влада міста та регіону не повідомляла про повітряну загрозу. Проте на відео, які оприлюднили місцеві, видно, що ведеться вогнева робота по дронах.

Твер розташована за 177 кілометрів на північний захід від Москви. В аеропорту Мігалово базується 12-та військово-транспортна авіаційна дивізія окупаційної російської армії.

Видання Forbes з посиланням на свої джерела стверджує, що ввечері 2 вересня відбулося засідання наглядової ради "Укренерго", під час якого більшість підтримала відставку голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Журналісти пишуть, що за звільнення Кудрицького проголосували чотири члени наглядової ради, проти – двоє. Сьоме місце досі залишається вакантним – і це одна з причин, чому європейські партнери України закликали не ухвалювати кадрових рішень в "Укренерго".

Кудрицький працюватиме до 4 вересня. Далі його обов'язки перейдуть члену правління Олексію Брехту.

Відставка голови оператора української енергосистеми, за даними джерел, обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Кудрицького звинувачують у тому, що об'єкти "Укренерго" не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.

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