У селі на Чернігівщині горіли майже 40 будинків через обстріл РФ

Учора, 2 вересня, через російський обстріл прикордонного села у Семенівській громаді Чернігівщини горіли 38 будинків.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

"Ворог тероризує населені пункти Чернігівщини постійними обстрілами. 2 вересня терористи вже вкотре за крайні тижні завдали удару по житлових будинках у прикордонному селі", – зазначили у ОВА.

Після обстрілів горіли 38 домогосподарств: будинки та господарські споруди. Зайнялась суха трава та чагарники біля села. Частину будівель вдалося врятувати.

Біля Чернігова уночі працювала ППО. Через падіння уламків зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста. Двоє людей отримали легкі поранення, за допомогою до медиків не звертались.

Нещодавно на Чернігівщині через артобстріл РФ згоріла майже половина села.