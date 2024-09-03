​Українські захисники ліквідували майже 1400 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1360 російських окупантів. Також знищили 10 танків, 35 бойових броньованих машин та 18 артилерійських систем ворога.

Як повідомив Генштаб, всього від початку вторгнення російська армія втратила близько 618 960 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 618 960 (+1360) осіб,

танків ‒ 8611 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,

артилерійських систем – 17664 (+18) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),

крилаті ракети ‒ 2578 (+21),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3003 (+9).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.