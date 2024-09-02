Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок удару по Дніпру (оновлено)

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, – написав Лисак.
За даними станом на ранок, одна людина загинула. Жертві 51 рік. Ще шестеро людей поранені.
"З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома", – сказав голова ОВА.
Знищено три авто, ще 12 понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.
- Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.