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Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок удару по Дніпру (оновлено)

У місті пошкоджені житлові будинки.

Одна людина загинула, шестеро поранені внаслідок удару по Дніпру (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, – написав Лисак.

За даними станом на ранок, одна людина загинула. Жертві 51 рік. Ще шестеро людей поранені.

"З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома", – сказав голова ОВА. 

Знищено три авто, ще 12 понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство. 

  • Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
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