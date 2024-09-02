Кількість потерпілих внаслідок удару по Нікополю збільшилася до чотирьох, — ОВА

Російська армія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе та била зі ствольної артилерії.

Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У районному центрі загалом четверо людей з пораненнями. Окрім потерпілих, про яких повідомляли раніше, – ще двоє жінок 38 та 43 років", — заявив він.

У Нікополі через ворожі атаки пошкоджена інфраструктура, також виникли пожежі. Пошкоджено 2 приватні та 5 садових будинків. Руйнувань зазнала господарська споруда та лінія електропередач.

"Атакували росіяни також Покровську та Марганецьку громади. Там без жертв. Території обстежують – з’ясовують наслідки", — додає Лисак.