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Кількість потерпілих внаслідок удару по Нікополю збільшилася до чотирьох, — ОВА

Російська армія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе та била зі ствольної артилерії.

Кількість потерпілих внаслідок удару по Нікополю збільшилася до чотирьох, — ОВА
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе і бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

районному центрі загалом четверо людей з пораненнями. Окрім потерпілих, про яких повідомляли раніше,  – ще двоє жінок 38 та 43 років", — заявив він. 

У Нікополі через ворожі атаки пошкоджена інфраструктура, також виникли пожежі. Пошкоджено 2 приватні та 5 садових будинків. Руйнувань зазнала господарська споруда та лінія електропередач. 

"Атакували росіяни також Покровську та Марганецьку громади. Там без жертв. Території обстежують – з’ясовують наслідки", — додає Лисак.

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