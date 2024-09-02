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Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти колаборантів і компаній із Росії

В одному списку є, зокрема, 175 колаборантів.

Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти колаборантів і компаній із Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. 

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, у переліку є 175 фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ.

Крім цього, в інший список потрапили 73 юридичні особи та 74 фізичні особи. Це ті, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування російських Міноборони, ФСБ, Нацгвардії, де розміщується військова авіація, а компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР. 

У переліку, наприклад, є "Авіакомпанія "АероСтан" із Киргизстану, літаки якої регулярно використовують для перевезень іноземної продукції до РФ в обхід санкційних обмежень, зокрема, для підприємств російського ВПК; «Новапорт Холдінг» – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах Росії; "Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь" – компанія, яка  спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського ВПК; “Домодєдово Ерфілд” – здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово, який задіяно у перевезенні зброї та обслуговування підсанкційної авіакомпанії); “Аеропорт Кольцово” – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який обслуговує підсанкційні авіалінії та перебуває у власності олігарха Віктора Вексельберга. 

  • 1 вересня у вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив про те, що ввів у дію санкції проти партнерів РФ в авіаційній галузі.
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