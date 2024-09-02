Міноборони виявило у серпні понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів для ЗСУ

Міністерство оборони України протягом серпня виявило понад 17 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1.6 мільйонів гривень.

Фахівці спеціалізованої установи Центрального управління контролю якості Міноборони лабораторно дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.

"Ми несемо відповідальність перед платниками податків за те, щоб ресурси для військових постачалися безперебійно і відповідали найвищим стандартам. Це є критично важливим для виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він заявив, що подібні випадки постачання неякісних нафтопродуктів абсолютно неприйнятні, їх буде оперативно усунено та посилено контроль.