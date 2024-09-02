Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах України

Відсьогодні, 2 вересня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. під час регіональногт освітнього форуму «Створюємо майбутнє разом» у Запоріжжі.

Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах України. До застосунку мають можливість приєднатися всі школи України.

"Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради «Мрії». Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини", – сказав Зеленський.

Він додав, що "Мрія" – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

"Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", – зауважив Президент.

У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.