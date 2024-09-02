На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія"

Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах України

Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія"
Застосунок "Мрія"

Відсьогодні, 2 вересня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. під час регіональногт освітнього форуму «Створюємо майбутнє разом» у Запоріжжі.

Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах України. До застосунку мають можливість приєднатися всі школи України. 

"Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради «Мрії». Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини", – сказав Зеленський. 

Він додав, що "Мрія" – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

"Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", – зауважив Президент.

У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.

  • На початку червня в Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія". Торік у вересні Володимир Зеленський провів першу презентацію проєкту освітньої системи "Мрія".
  • У раніше Мінцифри повідомляли, що завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies