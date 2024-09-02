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Зеленський: Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі російських ракетах

Президент закликав Нідерланди співпрацювати з іншими партнерами для забезпечення ефективності санкцій проти РФ.

Зеленський: Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі російських ракетах
Дік Схооф та Володимир Зеленський
Фото: Запорізька ОВА

Українська розвідка передала прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоову інформацію про компоненти, вироблені в ЄС та США, які, попри санкції, досі виявляють у російських ракетах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс.Україна".

"Сьогодні наша розвідка, наші військові спецслужби дали всю необхідну інформацію прем'єр-міністру і його команді, які ракети застосовує щоденно Росія, скільки там західних компонентів, компонентів різних країн, компаній різних держав світу – і американських, і європейських".

Президент зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у роботі над санкційним режимом проти Росії.

Також Президент закликав Нідерланди співпрацювати з іншими партнерами для забезпечення максимальної ефективності санкцій, щоб вони повністю впливали на хід війни.

Цивільні компоненти у російських ракетах

  • Хоча санкції позбавили Росію доступу до низки передових компонентів, оборонний сектор Кремля використовує мікропроцесори та інші технології, не призначені для використання у військових цілях. Такі “цивільні компоненти” не мають стійкості та захисту, які зазвичай вимагаються від військової електроніки.
  • Український аналіз Х-101 у січні виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.
  • Усі товари переважно призначені для цивільного використання ‒ деякі досить старі. Аналіз російських документів, який провело Financial Times, демонструє, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча у документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.
  • Аналітики зазначають, що частота відмов російських крилатих ракет може сягати 20%, оскільки контрабандні компоненти можуть стати причиною неточного наведення, не справляються з жорсткими умовами дозвукового польоту або повністю перешкоджають запуску.
  • Ракета Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили у київську дитячу лікарню “Охматдит”, базується на західних компонентах, що свідчить про успіх Кремля в ухиленні від санкцій.
  • Російські ракети та безпілотні літальні апарати містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.
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