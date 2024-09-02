Зеленський: Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі російських ракетах

Президент закликав Нідерланди співпрацювати з іншими партнерами для забезпечення ефективності санкцій проти РФ.

Українська розвідка передала прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоову інформацію про компоненти, вироблені в ЄС та США, які, попри санкції, досі виявляють у російських ракетах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс.Україна".

"Сьогодні наша розвідка, наші військові спецслужби дали всю необхідну інформацію прем'єр-міністру і його команді, які ракети застосовує щоденно Росія, скільки там західних компонентів, компонентів різних країн, компаній різних держав світу – і американських, і європейських".

Президент зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у роботі над санкційним режимом проти Росії.

Також Президент закликав Нідерланди співпрацювати з іншими партнерами для забезпечення максимальної ефективності санкцій, щоб вони повністю впливали на хід війни.

Цивільні компоненти у російських ракетах