Reuters: США близькі до домовленості щодо ракет дальньої дії для України, для постачання яких потрібні місяці

Очікується, що про включення ракет повітря-поверхні (JASSM) до пакету озброєнь оголосять цієї осені.

США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягнути углиб Росії, пише Reuters з посиланням на американських офіційних осіб.

Але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Сполучені Штати опрацьовують технічні питання.

Очікується, що про включення ракет повітря-поверхні (JASSM) до пакету озброєнь оголосять цієї осені, повідомили три джерела. Водночас остаточне рішення ще не прийнято.

Відправка JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, адже у зоні досяжності потужних, високоточних боєприпасів опиниться більше території Росії. Це є важливою проблемою для адміністрації президента Джо Байдена.

Військові аналітики припустили, що застосування JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет у поточному арсеналі України, могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів.

Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу. Запуск ракет із пунктів поблизу північного кордону України з РФ міг би дозволити їм вражати військові об’єкти навіть у російських містах Воронеж та Брянськ. А на півдні скидання їх поблизу лінії фронту могло б уможливити удари по аеродромах або військово-морським об’єктам у Криму. Ракети JASSM можуть вражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, зокрема по щонайменше 30 авіабазах, деякі з яких Москва використовувала для атак.

Однак JASSM наразі інтегрували лише в літаки, розроблені США. Україна матиме кілька десятків таких F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Американський посадовець розповів, що були напрацювання з того, аби ракету можна було використовувати з винищувачами незахідних країн, які є в України. Він не уточнив, з якими реактивними літаками в українському інвентарі JASSM могли б використовуватися, але йдеться про радянські реактивні літаки МіГ-29, Су-24 і Су-27, зазначає видання.

Кожна JASSM має велику боєголовку вагою 450 кг, але, на відміну від ракет Storm Shadow і SCALP, які вже надали Києву Великобританія та Франція, вони не призначені для пробивання захищених бункерів. Найновіші версії коштують близько 1 мільйона доларів кожна.

Які JASSM Вашингтон може надати Києву

Минулого місяця Politico повідомило, що адміністрація Байдена була “відкрита” для надання Україні JASSM.Старіші моделі JASSM, виготовлені компанією Lockheed Martin Corp (LMT.N), мають радіус дії приблизно 370 км. Ракети довжиною близько 4 метри розроблені так, що їх важко помітити на радарах. Також вони можуть літати близько до землі, їх можна програмувати на обхідні маршрути, уникаючи ППО.

Існує також ракета JASSM більшої дальності, яка може пролетіти понад 800 км. Яку з цих ракет розглядає Вашингтон для Києва невідомо, але надання ракет меншої дальності зменшить навантаження на його запаси.

Надання Україні JASSM також посилить тиск на Вашингтон щодо зняття обмеження з використання Україною американської зброї. США. В іншому разі ефект від використання цих ракет ЗСУ буде обмеженим.