Бійці 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії показали бойову роботу бронетранспортера Roshel українського виробництва. Це - канадський бронетранспортер українського виробництва, який збирали поляки.

У новому репортажі проєкту "Український Свідок" - місто Мирноград, Покровський напрямок.

Згідно із даними Deepstate станом на 2 вересня 2024 року, від Мирнограду до лінії фронту всього 5 км. На відео можно побачити місто, у якому ще всередині літа проживало близько 26 тисяч людей: нині воно лежить у руїнах.

"Мирноград - населений пункт сільського типу, - розповідає командир протитанкового взводу із позивним "Бандерос". - Майже всі будинки тут вже знесено”. Його побратим “Бузік” вважає, що, якщо росіяни підійдуть ближче до міста, то його спіткає доля багатьох інших міст на Донеччині та Луганщині. “Вони розтрощать Мирноград, - каже боєць."

На цьому напрямку росіяни штурмують постійно. Мирноград не є виключенням. "Кладеш їх і кладеш, але вони лізуть і лізуть - як таргани, - каже кулеметник Анатолій із позивним "Тоурег". - Вони точно під дією якихось речовин".

Згіно із ТТХ, Roshel може бути оснащений кулеметом калібру 7.62 мм або 12.7 мм. Також на нього можна встановити автоматичний гранатомет калібру 40 мм. Але саме на цих машинах стоять "Browning" та "Утьос", обидва мають калібр 12.7 мм.

"Машина має нічне бачення, я, наприклад, бачу всіх зайців на полях, - розповідає оператор-навідник Олександр на псевдо “Таксист”. - Але додати до нього тепловізор не завадило б. Керується БТР джойстіком, наче це якась комп’ютерна іграшка. Також є функція максимального зуму - завдяки ній я бачу що відбувається на відстані 2 кілометрів".

І звісно ж на цьому БТР завозять та вивозять десант. "Завозимо дуже близько на позиції, на відстань до двадцяти метрів. - каже "Таксист". - Туди, де вже одна хата наша, а в іншій сидить ворог. А коли стріляє "Утьос", то все навколо розлітається, ворог навіть не висовується. Цього часу як раз вистачає, щоб хлопці змогли висадитись".