Помер 21-річний фельдшер, поранений у Харкові

Помер 21-річний медик, який постраждав унаслідок російських ударів по Харкову.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він не уточнив, унаслідок якого саме обстрілу був поранений чоловік.

"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", – написав він у Telegram.