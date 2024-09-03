Помер 21-річний фельдшер, поранений у Харкові

Помер 21-річний медик, який постраждав унаслідок російських ударів по Харкову.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він не уточнив, унаслідок якого саме обстрілу був поранений чоловік.
"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", – написав він у Telegram.
- Учора російська армія атакувала місто декілька разів. Зокрема, вдарила по авіаінституту. Унаслідок обстрілу Київського району поранень зазнали 14 людей.
- 30 вересня російська армія вдарила по п'яти локаціях у Харкові: багатоповерхівці в Індустріальному районі, по центру міста, знову по Індустріальному району, в різні місця Слобідського району. Загинули шестеро харків'ян, поранені 97.
- 31 серпня росіяни поранили в місті двох людей.
- 1 вересня унаслідок ударів поранення дістали 47 людей.