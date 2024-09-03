На Донеччині двоє загиблих та одинадцять поранених через агресію РФ

У Донецькій області двоє людей загинуло, одинадцять поранених через агресію РФ. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, у тому числі 303 дитини.

Такі дані навів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 будинки, ще 2 – в Іллінці. У Селидовому 1 людина загинула і 5 поранено, в Українську – 1 загиблий і 2 поранених. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено людину. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і промислова будівля.

Вчора, 2 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області з артилерії.