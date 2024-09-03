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На Донеччині двоє загиблих та одинадцять поранених через агресію РФ

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині двоє загиблих та одинадцять поранених через агресію РФ
Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області двоє людей загинуло, одинадцять поранених через агресію РФ. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, у тому числі 303 дитини.

Такі дані навів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 будинки, ще 2 – в Іллінці. У Селидовому 1 людина загинула і 5 поранено, в Українську – 1 загиблий і 2 поранених. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено людину. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і промислова будівля.

Вчора, 2 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області з артилерії.

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