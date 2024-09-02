Росіяни обстріляли Селидове Донецької області

Сьогодні надвечір, 2 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області з артилерії.
Про це повідомила пресслужба Селидівської МВА.
Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка 1976 р.н.
У неї діагностували МВТ, рвана рана обличчя зліва, садна обличчя.
- У понеділок, 2 вересня, російська армія атакувала з FPV-дрона місто Селидове Донецької області, у результаті обстрілу загинув місцевий мешканець.
- Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини.