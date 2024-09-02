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Росіяни обстріляли Селидове Донецької області

У місті отримала поранення місцева мешканка.

Росіяни обстріляли Селидове Донецької області
Росіяни обстріляли Селидове Донецької області, поранена жінка (ілюстративне фото)

Сьогодні надвечір, 2 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Селидівської МВА.

Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка 1976 р.н. 

У неї діагностували МВТ, рвана рана обличчя зліва, садна обличчя.

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  • У понеділок, 2 вересня, російська армія атакувала з FPV-дрона місто Селидове Донецької області, у результаті обстрілу загинув місцевий мешканець.
  • Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини.
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