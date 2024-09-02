Росіяни обстріляли Селидове Донецької області

У неї діагностували МВТ, рвана рана обличчя зліва, садна обличчя.

Про це повідомила пресслужба Селидівської МВА .

Сьогодні надвечір, 2 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області з артилерії.

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